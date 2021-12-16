ضبط مخزنين للأسلحة تابعين لـ داعش فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وذكرت القيادة فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن القوات الأمنية نفذت واجب بحث وتفتيش واستطلاع مسلح فى منطقة "العفن" جنوبى بغداد، تمكنت خلاله من ضبط كدس من المواد المتفجرة، احتوى على أربعة قذائف مدفعية مختلفة الأنواع والأحجام، من المخلفات الحربية لتنظيم داعش الإرهابي، وتم رفعها بدون حادث يذكر.
وأضافت أن قوة من الشرطة الاتحادية نفذت واجب بحث وتفتيش فى منطقة "البياع" جنوب غربى بغداد، ضبطت خلاله كدسا يحتوى على عدد من الأسلحة والأعتدة.
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