الأمم المتحدة: 3.4 مليون شخص يحتاجون للمساعدات شمال غرب سوريا

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، بحسب ما ذكره مركز إعلام المنظمة، اليوم الخميس، "فرحان حق" عبر الفيديو: "بحاجة إلى تسخير جميع طرائق الاستجابة لمساعدة المحتاجين، كما يجب تسليم المساعدات بطريقة أكثر استدامة"، مشيرا إلى أن قافلتين – تتألف كل واحدة منهما من 14 شاحنة – نقلت المساعدات عبر الخطوط إلى مخزن فى إدلب".
وأضاف: "لدى الأمم المتحدة خطة تشغيلية لإرسال شحنات مساعدة منتظمة ويمكن التنبؤ بها من مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية عبر خطوط النزاع وصولا إلى الشمال الغربى".
وأشار إلى أنه من المتوقع توزيع المساعدات عبر الخطوط فى النصف الثانى من شهر ديسمبر الجارى، مضيفا: "القوافل عبر الحدود، حتى لو تم نشرها بانتظام، لا يمكن أن تضاهى حجم ونطاق العمليات عبر الحدود، لكنها مكمل مهم للعملية الضخمة عبر الحدود وتوفر سبيلا آخر لإيصال المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين فى شمال غرب سوريا".
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"، قد أجرى مناقشات متعمقة استمرت لأكثر من ساعتين مع وزير الخارجية والمغتربين السورى فيصل المقداد يوم الأحد الماضى، وتباحثا بشكل مفصل فى جميع التحديات التى تواجه سوريا ومن بين المسائل التى نوقشت "الوضع العسكرى والوضع الاقتصادى والوضع الإنسانى وبالطبع العملية السياسية المرتبطة بذلك".
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