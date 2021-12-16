نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اليوم الوطني القطري 2021 || شعار وفاعليات العيد الوطني لقطر لعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم الوطني القطري 2021، من اكثر المواضيع التي يبحث عنها المواطنين القطريين خلال الايام القليلة الماضية اليوم الوطني القطري 2021 ويسمي عند القطريين العيد الوطني في قطر وهو احياء ذكرى تأسيس دولة قطر على يد مؤسسها الشيخ جاسم في 18 ديسمبر من عام 1978 وتقوم قطر بالاحتفال بهذا التاريخ من كل عام فهو من اهم الاعياد لديهم وهو يوما هاما لتجديد امجاد الاجداد وهو الارث الذي تركه الاباء والاجداد لابنائهم وتقوم الدولة بمنح جميع العاملين في الدولة والمدارس اجازة رسمية بمناسبة هذه المناسبة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على اليوم الوطني القطري 2021 واهم الفاعليات التي تقام بمناسبة هذا اليوم.

اليوم الوطني القطري 2021

وقد تصدر اليوم الوطني القطري 2021 محركات البحث على مواقع الانترنت حيث يمثل هذا اليوم من اهم الاعياد الوطنية لجميع المقيمين في دولة قطر ليس المواطنين فقط بل جميع المقيمين في قطر ويتم الاحتفال بهذا اليوم من كل عام في يوم 18 من ديسمبر وسوف يوافق هذا اليوم يوم السبت القادم وسوف يكون اجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة سواء كان قطاع خاص او عام والمدرسين والطلبة احتفالا بهذا اليوم العظيم.

فاعليات اليوم الوطني القطري 2021

وتنقسم فاعليات اليوم القطري الى اكثر من فاعليها منها فعاليات مؤسسة قطر وفعاليات سوق الوكرة القديم وحديقة اسباير والفعاليات المصاحبة وهي كالتالي بالتفصيل:

فعاليات مؤسسة قطر

مسرحية صديق الأشجار.

مسرحية بائعة الكعك.

مسرحية افتحوا الأبواب.

ريل اليوم الوطني.

لها نغني.

مرابع الأجداد أمانة.

عد القصيدة.

عرضة هل قطر.

فعاليات سوق الوكرة القديم

المسرح.

الفن التشكيلي.

متحف الفريج.

العكاس.

مجلس النوخذة.

الحداق اعلى السيف.

ركوب الهجن.

السياكل البحرية.

عد القصيد.

لها نغني.

عرضة هل قطر.

المطوع.

النهام.

القوارب الشراعية الحديثة.

مسابقة سؤال ومعلومة.

مجلس الدامة.

مجلس العزبة.

الألعاب الشعبية.

مسابقة حلاب الماعز.

فعاليات حديقة أسباير

المقطر.

مجلس العزبة.

ركوب الهجن.

مسابقة الركوب واقف.

الفن التشكيلي.

ميدان التحدي.

نشاط الثواني الذهبية.

لعبة وهقة.

شخصيات سلام وأمانة.

القوس والسهم.

الشقب.

مسرح قطر الخيرية.

ركن الأنشطة.

ملعب المسابقات الحركية

فعاليات ثقافية رياضية.

عد القصيد.

لها نغني.

عرضة هل قطر.