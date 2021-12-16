بدء تقديم طلبات الاعتراض حساب المواطن على دفعة ديسمبر 2021م بالسعودية

بدء تقديم طلبات الاعتراض حساب المواطن عن الدفعة 49 لشهر ديسمبر 2021م اليوم الخميس 16 من شهر ديسمبر 2021 الموافق 12جمادي الأولى 1443هـ، وفق ما أعلنه منذ قليل موقع حساب المواطن الرسمي عبر تويتر لمكتملي الشروط ومستحقي الدعم بالمملكة العربية السعودية، حيث يحق رفع طلب الاعتراض إلكترونيًا من خلال الخطوات التي أوضحها برنامج حساب المواطن عن الدفعة 49 والتي تم صرفها يوم الخميس 9 ديسمبر 2021م، الموافق 5 جمادى الأولى 1443هـ الماضي، والجدير بالذكر أنه وفق إحصاءات حساب المواطن تم صرف 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن، كما تم صرف تعويضات لمستحقي الدفعات السابقة قدرت بنحو 877 مليون ريال سعودي حتى الآن.

إضافة لما سبق ذكره فالجدير بالعلم أن برنامج حساب المواطن بالمملكة أحد برامج رؤية المملكة 2030م، التي تستهدف المواطن متوسط الدخل ومحدود الدخل بشكل مباشر، لدعمه ماليًا لمساعدته على توفير حياة كريمة له، وفق شروط الإستحقاق التي تم تدشينها من قبل المسؤولين عن حساب المواطن، ويتم صرف الدفعة المالية يوم 10 من كل شهر ميلادي بشكل دوري شهري.

ولمستحقي الدعم مستوفي شروط الأهلية ومكتملي الطلبات بإمكانهم تقديم الإعتراض عن مستحقات الدفعة 49 بالخطوات التالية:

أولًا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

كذلك القيام بكتابة رمز التحقق ورقم الهوية الوطنية واسم المستخدم.

يلي ذلك تعبئة كافة البيانات المطلوبة الشخصية، كذلك البيانات المطلوبة بخصوص الدفعة 49 حساب المواطن.

في النهاية القيم بكتابة طلب الاعتراض والضغط على أيقونة الإرسال ليتم إرسال طلبك.

في الختام عن الدفعة 50 حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية سيتم صرفها بمشيئة الله وفق تقويم السعودية، يوم الإثنين الموافق 7 من شهر جمادى الثاني 1443هـ، الموافق 10 من شهر يناير للعام 2022 م، لمستحقي الدعم مكتملي الشروط وأهلية الاستحقاق، وفق الموعد الشهري الثابت يوم 10 من كل شهر ميلادي.