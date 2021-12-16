نتائج السبر الترشيحي 2022 موقع وزارة التربية السورية لمعرفة النتائج بالاسم ورقم الاكتتاب

نطلعكم اليوم في هذا المقال اعزائي الطلاب والطالبات على تفاصيل نتائج السبر الترشيحي 2022 للبكالوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية في الساعات القليلة السابقة عن ظهور النتائج الخاصة بالطلاب المتقدمين على اختبارات السبر على موقعها الالكتروني الرسمي على الانترنت، لهذا يبحث عنها الكثير من الطلاب عن هذه النتائج عبر شبكات الإنترنت، فقد قام حوالي ١٢ ألف و٣٤٠ طالب وطالبة بأداء امتحانات السبر القسمين الأدبي والعلمي، في أكثر من ٩٩ مركز خاص لأداء تلك الامتحانات، تابعو السطور القادمة لتتعرفو على كافة التفاصيل.

نتائج السبر الترشيحي 2022

يترقب طلبة وطالبات سوريا نتائج السبر الترشيحي 2022، وذلك بعد ما صرحت وزارة التربية والتعليم السورية بأنها سوف تعلن النتائج فور التخلص من تصحيح الإجابات كافة، كما أنه من المتوقع إعطاء فترة خمس أيام لتقديم الاعتراضات على نتائج السبر الترشيحي، وقد أتاحت الوزارة رابطا رسميا خاص بها كي يقوم الطلاب بالدخول علية للحصول على النتائج بشكل الكتروني وبكل سهولة، ومن المقرر ان هذه النتائج ستظهر لجميع محافظات سوريا مثل؛ محافظة دمشق، ودرعا، والسويداء، وحلب، وحمص، والقنيطرة، وإدلب، بالإضافة إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس، ودير الزور.

الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2022

من المقرر ان نتائج السبر الترشيحي 2022 اصبحت متاحة الآن على موقع وزارة التربية السورية، وبإمكان الطلاب الآن زيارة الموقع وادخال اسم الطالب ورقم الاكتتاب للبحث عن النتائج، حيث قام الطلاب السوريين بأداء اختبارات السير الترشيحي لعام ٢٠٢١ والتي عن طريقه يتم الحصول على الشهادة الثانوية العامة الحرة في دورة ٢٠٢٢، لهذا كان ينتظرها جميع أولياء الأمور والطلاب النتائج في قلق وخوف كبير حتى يتعرفوا عليها ويطمئنو على معدلاتهم وذلك للطلاب التابعين للقسم الأدبي والقسم العلمي أيضا، كما أشارت وزارة التربية والتعليم السورية بأنها أضافت موقع إلكتروني من أجل معرفة النتائج بسهولة ويسر وذلك وفق الاسم ورقم الاكتتاب، مع العلم أن الامتحانات تم أدائها في حوالي ٣٦ مركز مخصص لطلاب العلمي، و٦٣ مركز مخصص للطلاب الأدبي.