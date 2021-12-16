أخبار اليمن : رئيس الوزراء يعزي رئيس نادي القضاة اليمني بوفاة شقيقه

رئيس الوزراء يعزي رئيس نادي القضاة اليمني بوفاة شقيقهبعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس نادي القضاة اليمني القاضي جمال حمود قاسم الفهيدي في وفاة شقيقه فهد الفهيدي، عن عمر ناهز 45 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.

وعبر رئيس الوزراء عن بالغ التعازي وخالص المواساة لشقيق وأبناء الفقيد وأفراد الأسرة وآل الفهيدي جميعاً في هذا المصاب .. مشيدا بمناقب الفقيد ونشاطه الاجتماعي وأعماله النبيلة في إصلاح ذات البين في محيطه الاجتماعي وتكريس السلم في أوساط الناس.

وابتهل إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون" .

(سبأ)

