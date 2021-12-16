انقطاع الكهرباء وإجلاء 98 ألف شخص فى الفلبين بسبب إعصار راى

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، فأن الإعصار مصحوب برياح تصل سرعتها إلى 195 كيلو متر فى الساعة، وتسبب فى تهدم الأسقف واقتلاع الأشجار بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء بعدة مناطق. وعلق خفر السواحل حركة الملاحة ما تسبب فى تقطع السبل بأكثر من أربعة آلاف راكب وعامل فى المواني، كما علقت السلطات معظم الرحلات الجوية الداخلية وأغلقت الأعمال والمدارس فى المناطق المعرضة للخطر. ولم ترد حتى الآن تقارير تفيد وقوع إصابات أو وفيات جراء الإعصار القوى.

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