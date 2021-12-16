كم يكون سعر سهم الخريف اليوم 1443

سعر سهم الخريف تعتبر شركة الخريف لتنقية المياه والطاقة من أهم وأشهر الشركات التي تعمل على تقديم كافة الخدمات المرتبطة بصيانة وتطوير مشاريع الصرف الصحي والمياه ذات الصلة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، واستخدام الطاقة لحماية البيئة، فضلاً عن حدوث تحسينات جيدة في قطاعي الطاقة والمياه للمساعدة في تقدم البلاد. تقدم شركة الخريف خدماتها.

سعر سهم الخريف

تقدم المؤسسة خدمات متنوعة للدولة والمقيمين فيها، منها:

يقوم بإنشاء وبناء محطات تقطيع وتحلية المياه.

ربط جميع المساكن في المملكة بخطوط المياه والصوف الصحي.

العمل على إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي تكون فعالة ويمكن الاعتماد عليها.

تتوفر محطات ضخ مياه وافرة.

جاري إنشاء محطات الرفع وجميع الأعمال الكهروميكانيكية.

ربط شبكات المياه بالمواقع التي لا تتوافر فيها حالياً وربطها بأساليب جديدة ومبتكرة.

العمل على تنفيذ مشاريع منها ابار المياه الجوفية وحصاد الامطار.

سعر الاستثمار في أسهم شركة الخريف

لتقنية المياه والطاقة

يمكن أن تصل حصة الشركة الخاصة إلى اثنين وسبعين ريالًا سعوديًا كحد أدنى، وتصدر الشركة اشتراكها الخاص في البورصات من وقت لآخر للموافقة على اكتتابها الخاص، ومن يرغب في شراء حصة الشركة يمكنه الآن ذلك من خلال القنوات والإجراءات التي أعلنت عنها الشركة، وهناك فترة اشتراك محددة يجب ألا يتجاوزها الراغبون في الشراء.

كيف يمكنني أن أصبح عضوا في شركة الخريف لتكنولوجيا المياه والطاقة؟

يجب تقديم المستندات المطلوبة للاكتتاب في شركة الخريف للاكتتاب والشراء بشكل صحيح لأسهم الشركة فيما يلي الإجراءات:

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