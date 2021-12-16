الاستعلام عن صك حكم عبر رابط بوابة ناجز 1443

الاستعلام عن صك حكم حولت المملكة العربية السعودية معظم الخدمات التي كانت تؤديها زيارة المؤسسات والمكاتب إلى خدمات إلكترونية. تمت الموافقة على هذا النظام منذ سنوات، لكن الاعتماد عليه نما وأصبح بشكل أساسي بعد تفشي فيروس كورونا، حيث تتجنب إجراءات المعاملات المختلفة عبر البوابات الإلكترونية الازدحام والازدحام، مما يحد من انتشار الفيروس.خدمات بوابة ناجز الإلكترونية
تم إنشاء منصة ناجز من قبل الحكومة السعودية لتمكين الوصول الإلكتروني إلى خدمات وزارة العدل من أجل تسهيل الحياة على مواطني المملكة والمقيمين فيها. ونتيجة لذلك، فقد التزم الموقع بتقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام هذه الإجراءات.اهداف بوابة ناجز الإلكترونية
اختارت وزارة العدل بوابة ناجز لخدمات العدالة الإلكترونية كأحد بواباتها الرقمية للسماح للمواطنين والمقيمين في المملكة بإتمام إجراءات المعاملات دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو أحد المواقع المرتبطة به، ويمكنك استخدام جميع الخدمات المتاحة عن طريق تنزيل تطبيق المنصة أو زيارة موقعها على الإنترنت والأهداف الأساسية الرئيسية لبوابة ناجز هي كما يلي:
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- يقدم موقع ناجز خدمات قانونية لجميع المواطنين الذين لديهم معاملات مع وزارة العدل بالكفاءة والجودة المطلوبة، بهدف أساسي هو تجنب الحاجة للذهاب إلى مكاتب العمل والتسبب في الازدحام هناك.
- تُنشئ المنصة مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول الذكية المتطورة.
- تعمل على تحسين رضا العملاء عن خدمات وزارة العدل وتوحيد التجارب الرقمية.
- يجري تعزيز آلية صنع القرار في المملكة العربية السعودية.
- يتم توفير مؤشرات للإحصاءات التفصيلية.
- يتم تقديم خدمات رقمية متنوعة لجميع الهويات في المملكة عبر بوابة ناجز.
يمكنك من خلال بوابة نجيز الاستعلام عن سند أو سند حكم باتباع مجموعة من الخطوات الأساسية والبسيطة، التي يمكن نصها على النحو التالي:
- “من هنا” افتح الصفحة الرسمية لبوابة ناجز.
- في الجزء العلوي الأيمن من الصفحة، حدد خدمات التحقق.
- حدد العنصر التحقق من صك الحكم.
- اكتب اسم المحكمة.
- ضع رقم القضية هنا.
- قم بتدوين رقم الأداة.
- تحديد نوع هوية المدعي.
- قم بتدوين رقم تعريف المدعي.
- تحديد الوضع القانوني لأحد المدعين.
- يجب إدخال رقم هوية المستخدم هنا.
- حدد أنا لست روبوتًا من القائمة المنسدلة.
- للتحقق من هويتك، انقر فوق رمز التحقق.
- سيعرض هذا تفاصيل الأداة التي يتم الاستفسار عنها للمستخدم.
يمكن لغير السعوديين المقيمين في المملكة الاستعلام عن سند حكم برقم إقامتهم يمكن اتباع الخطوات التالية لمراجعة سند الحكم برقم المسكن:
- انتقل مباشرة إلى الصفحة الرسمية لبوابة ناجز “من هنا“.
- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد خدمات التحقق.
- اختر خدمة “التحقق من صك الحكم”.
- حدد إدخال الخدمة من القائمة المنسدلة.
- قم بتدوين اسم المحكمة. ضع رقم القضية هنا.
- أدخل رقم تعريف الأداة.
- تحديد نوع هوية المدعي.
- أدخل رقم تعريف أحد المدعين.
- اختيار حالة أحد المدعين.
- حدد “إقامة عادية” من القائمة المنسدلة.
- قم بتدوين عنوان المقيم. حدد “أنا لست روبوتًا”.
- حدد “تحقق القائمة المنسدلة.
- يعرض هذا المعلومات حول الأداة التي سيتم استجوابها.
الوسوم
الاستعلام عن صك حكم حولت المملكة العربية السعودية معظم الخدمات التي كانت تؤديها زيارة المؤسسات والمكاتب إلى خدمات إلكترونية. تمت الموافقة على هذا النظام منذ سنوات، لكن الاعتماد عليه نما وأصبح بشكل أساسي بعد تفشي فيروس كورونا، حيث تتجنب إجراءات المعاملات المختلفة عبر البوابات الإلكترونية الازدحام والازدحام، مما يحد من انتشار الفيروس.خدمات بوابة ناجز الإلكترونية
تم إنشاء منصة ناجز من قبل الحكومة السعودية لتمكين الوصول الإلكتروني إلى خدمات وزارة العدل من أجل تسهيل الحياة على مواطني المملكة والمقيمين فيها. ونتيجة لذلك، فقد التزم الموقع بتقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام هذه الإجراءات.اهداف بوابة ناجز الإلكترونية
اختارت وزارة العدل بوابة ناجز لخدمات العدالة الإلكترونية كأحد بواباتها الرقمية للسماح للمواطنين والمقيمين في المملكة بإتمام إجراءات المعاملات دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو أحد المواقع المرتبطة به، ويمكنك استخدام جميع الخدمات المتاحة عن طريق تنزيل تطبيق المنصة أو زيارة موقعها على الإنترنت والأهداف الأساسية الرئيسية لبوابة ناجز هي كما يلي:
اقراء ايضا:- كم يكون سعر سهم الخريف اليوم 1443
- يقدم موقع ناجز خدمات قانونية لجميع المواطنين الذين لديهم معاملات مع وزارة العدل بالكفاءة والجودة المطلوبة، بهدف أساسي هو تجنب الحاجة للذهاب إلى مكاتب العمل والتسبب في الازدحام هناك.
- تُنشئ المنصة مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول الذكية المتطورة.
- تعمل على تحسين رضا العملاء عن خدمات وزارة العدل وتوحيد التجارب الرقمية.
- يجري تعزيز آلية صنع القرار في المملكة العربية السعودية.
- يتم توفير مؤشرات للإحصاءات التفصيلية.
- يتم تقديم خدمات رقمية متنوعة لجميع الهويات في المملكة عبر بوابة ناجز.
يمكنك من خلال بوابة نجيز الاستعلام عن سند أو سند حكم باتباع مجموعة من الخطوات الأساسية والبسيطة، التي يمكن نصها على النحو التالي:
- “من هنا” افتح الصفحة الرسمية لبوابة ناجز.
- في الجزء العلوي الأيمن من الصفحة، حدد خدمات التحقق.
- حدد العنصر التحقق من صك الحكم.
- اكتب اسم المحكمة.
- ضع رقم القضية هنا.
- قم بتدوين رقم الأداة.
- تحديد نوع هوية المدعي.
- قم بتدوين رقم تعريف المدعي.
- تحديد الوضع القانوني لأحد المدعين.
- يجب إدخال رقم هوية المستخدم هنا.
- حدد أنا لست روبوتًا من القائمة المنسدلة.
- للتحقق من هويتك، انقر فوق رمز التحقق.
- سيعرض هذا تفاصيل الأداة التي يتم الاستفسار عنها للمستخدم.
يمكن لغير السعوديين المقيمين في المملكة الاستعلام عن سند حكم برقم إقامتهم يمكن اتباع الخطوات التالية لمراجعة سند الحكم برقم المسكن:
- انتقل مباشرة إلى الصفحة الرسمية لبوابة ناجز “من هنا“.
- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد خدمات التحقق.
- اختر خدمة “التحقق من صك الحكم”.
- حدد إدخال الخدمة من القائمة المنسدلة.
- قم بتدوين اسم المحكمة. ضع رقم القضية هنا.
- أدخل رقم تعريف الأداة.
- تحديد نوع هوية المدعي.
- أدخل رقم تعريف أحد المدعين.
- اختيار حالة أحد المدعين.
- حدد “إقامة عادية” من القائمة المنسدلة.
- قم بتدوين عنوان المقيم. حدد “أنا لست روبوتًا”.
- حدد “تحقق القائمة المنسدلة.
- يعرض هذا المعلومات حول الأداة التي سيتم استجوابها.
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