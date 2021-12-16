دوت الخليج :- أعلن في عمّان، الأربعاء، عن وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق، فايز الطراونة، عن عمر ناهز الـ72، بعد معاناة مع مرض عضال.

وشغل الطراونة موقع رئيس الوزراء في الأردن مرتين، الأولى عام 1998 في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، وبقي في منصبه حتى وفاة الملك حسين في عام 1999، والثانية عام 2012 في عهد الملك الحالي عبدالله الثاني.

وتسلم الطراونة أول حقيبة وزارية عام 1988، حيث عمل وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

كما عمل الطراونة رئيسا للديوان الملكي الهاشمي.

ولد فايز الطراونة في العاصمة عمان في 1/5/1949، وهو حائز على دكتوراه في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا، وماجستير في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا، وبكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأردنية.