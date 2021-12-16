كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية القطرية إلكترونياً

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عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر, قامت إدارة المرور القطرية بتوفير خدمة إلكترونية مميزة لكل من هم داخل دولة قطر وهي خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بشكل إلكتروني خالص, وتم تفعيل هذه الخدمة الإلكترونية لتيسير كل سبل الراحة والرفاهية الخدمية لكل من يتواجد داخل قطر, وترغب الحكومة القطرية في جعل نسبة كبيرة من الخدمات العامة داخل قطر تتحول إلي خدمات إلكترونية, لذا يمكنك الآن الاستعلام عن مخالفات المرورية بطريقة إلكترونية توفر بها وقتك ومجهودك, كما يمكنك دفع هذه المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية أيضاً.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية القطرية بطريقة إلكترونية

يمكنك الآن بكل سهولة وفي وقت قصير أن تقوم بالاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية, فعندما ترغب في الاستعلام عن مخالفتك المرورية قم باتباع الخطوات التالية.

الدخول علي موقع وزارة الداخلية القطرية.

يتم التوجه والنقر علي الاستعلام والطلبات.

ثم يتم الاختيار من بين الخيارات المتاحة خيار الخدمات المرورية.

الضغط علي المخالفات المرورية.

سوف يكون هناك بعض الخيارات المتاحة للاستعلام عن المخالفات المرورية فيمكنك الاختيار انسب طريقة ترغب في الاستعلام بها علي مخالفاتك.

بعد اختيار الطريقة المناسبة يتم كتابة البيانات المطلوبة علي الصفحة التالية حتي يتم استكمال عملية الاستعلام.

ثم في الخطوة الأخيرة يتم الضغط علي استعلام, ليظهر لك جميع المخالفات المرورية التي قمت بها, وقيمة كل هذه المخالفات المرورية.

طريقة دفع المخالفات المرورية بشكل إلكتروني

تم توفير خدمة إلكترونية آخري لجميع من هم داخل دولة قطر للتمكن من دفع مخالفاتهم المرورية بطريقة إلكترونية, دون الحاجة إلى الذهاب إلي إدارة المرور لدفعها.

يتم الدخول علي بوابة الخدمات الإلكترونية القطرية.

يتم تسجيل عملية الدخول عبر البطاقة الذكية.

الضغط علي الخدمات المرورية.

ثم الضغط على المخالفات المرورية.

يتم الضغط علي تسديد المخالفات المرورية.

كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة, الخاصة بالسيارة.

يتم التأكد من المخالفات المرورية ثم الضغط علي عملية السداد.

الخدمات الإلكترونية