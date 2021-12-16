شروط تجديد البطاقة الصحية القطرية إلكترونياً

خطوات تجديد البطاقة الصحية القطرية بطريقة إلكترونية, أطلقت الحكومة القطرية منصة حكومتي لتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة والتي تساعد المواطنين والمقيمين داخل دولة قطر الاستفادة منها وإنجاز مصالحهم الشخصية دون الحاجة إلي الذهاب إلى الجهة المختصة بتخليص هذه الخدمة, ومن ضمن الخدمات الإلكترونية المميزة التي يتم تقديمها عبر منصة حكومتي القطرية هي خدمة تجديد البطاقة الصحية القطرية.خطوات تجديد البطاقة الصحية عبر منصة حكومتي القطرية
يمكنك الآن أن تقوم بتجديد البطاقة الصحية الخاصة بك وأنت جالس في منزلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجهة التي تختص بتجديد البطاقة الصحية.
- الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة حكومتي.
- ثم يتم الضغط علي الخدمات الخاصة بتجديد البطاقة الصحية.
- ثم يتم كتابة تاريخ إصدار البطاقة الصحية وتاريخ انتهائها.
- يتم تحديد مدة التجديد التي ترغب فيا لتجديد بطاقتك الصحية.
- سوف يكون هناك عدة طرق الدفع مقابل تجديد البطاقة الصحية, لذا فلابد اختيار انسب طريقة لك لتجديد بطاقتك الصحية.
- قم بكتابة جميع المعلومات المطلوبة منك علي الموقع, ثم تقوم بمراجعتها مره آخري للتأكد من صحتها.
- ثم بالضغط على أيقونة تجديد.
يتم إحضار الوثائق والأوراق التالية عندما تقوم بتجديد بطاقتك الصحية من خلال الذهاب إلي أحدي مؤسسات الراعية الصحية بقطر.
- إحضار صورة شخصية مقاس 3*4.
- بالنسبة للمواطن القطري فلابد من إحضار صورة من الهوية الوطنية ولابد أن تكون سارية الصلاحية.
- أما بالنسبة للأجانب المقيمين فلابد من إحضار صورة من جواز السفر ويكون ساري الصلاحية مع إحضار صورة من بطاقة الإقامة, والبطاقة الصحية القديمة, مع إحضار أيضاً صورة من الهوية الوطنية للكفيل.
- في حالة الأطفال لابد من إحضار بطاقاتهم الشخصية مع إحضار البطاقة الصحية السابقة لهم.
وضعت وزارة الصحة القطرية بعض الشروط والأحكام التي يجب الأخذ في اعتبارها عندما يرغب أي شخص تجديد بطاقته الصحية.
- يتم كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة الخاصة باستمارة تجديد البطاقة الصحية الإلكترونية.
- لابد من تفعيل حساب إلكتروني ليتم التواصل معك.
- القيام بدفع رسوم تجديد البطاقة الصحية.
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خطوات تجديد البطاقة الصحية القطرية بطريقة إلكترونية, أطلقت الحكومة القطرية منصة حكومتي لتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة والتي تساعد المواطنين والمقيمين داخل دولة قطر الاستفادة منها وإنجاز مصالحهم الشخصية دون الحاجة إلي الذهاب إلى الجهة المختصة بتخليص هذه الخدمة, ومن ضمن الخدمات الإلكترونية المميزة التي يتم تقديمها عبر منصة حكومتي القطرية هي خدمة تجديد البطاقة الصحية القطرية.خطوات تجديد البطاقة الصحية عبر منصة حكومتي القطرية
يمكنك الآن أن تقوم بتجديد البطاقة الصحية الخاصة بك وأنت جالس في منزلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجهة التي تختص بتجديد البطاقة الصحية.
- الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة حكومتي.
- ثم يتم الضغط علي الخدمات الخاصة بتجديد البطاقة الصحية.
- ثم يتم كتابة تاريخ إصدار البطاقة الصحية وتاريخ انتهائها.
- يتم تحديد مدة التجديد التي ترغب فيا لتجديد بطاقتك الصحية.
- سوف يكون هناك عدة طرق الدفع مقابل تجديد البطاقة الصحية, لذا فلابد اختيار انسب طريقة لك لتجديد بطاقتك الصحية.
- قم بكتابة جميع المعلومات المطلوبة منك علي الموقع, ثم تقوم بمراجعتها مره آخري للتأكد من صحتها.
- ثم بالضغط على أيقونة تجديد.
يتم إحضار الوثائق والأوراق التالية عندما تقوم بتجديد بطاقتك الصحية من خلال الذهاب إلي أحدي مؤسسات الراعية الصحية بقطر.
- إحضار صورة شخصية مقاس 3*4.
- بالنسبة للمواطن القطري فلابد من إحضار صورة من الهوية الوطنية ولابد أن تكون سارية الصلاحية.
- أما بالنسبة للأجانب المقيمين فلابد من إحضار صورة من جواز السفر ويكون ساري الصلاحية مع إحضار صورة من بطاقة الإقامة, والبطاقة الصحية القديمة, مع إحضار أيضاً صورة من الهوية الوطنية للكفيل.
- في حالة الأطفال لابد من إحضار بطاقاتهم الشخصية مع إحضار البطاقة الصحية السابقة لهم.
وضعت وزارة الصحة القطرية بعض الشروط والأحكام التي يجب الأخذ في اعتبارها عندما يرغب أي شخص تجديد بطاقته الصحية.
- يتم كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة الخاصة باستمارة تجديد البطاقة الصحية الإلكترونية.
- لابد من تفعيل حساب إلكتروني ليتم التواصل معك.
- القيام بدفع رسوم تجديد البطاقة الصحية.
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