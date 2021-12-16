أعلن ريال مدريد في بيان، الخميس، إصابة غاريث بيل وماركو أسينسيو وأندريه لونين ورودريغو بكوفيد-19، إضافة إلى مساعد المدرب.
وقرر النادي الملكي تأجيل تدريب الفريق الأول من صباح الخميس إلى المساء لإجراء المزيد من الفحوصات للاعبين وأفراد الطاقم.
وهذا ثالث إعلان من النادي في يومين بعد إصابة لوكا مودريتش ومارسيلو بالفيروس.
ولم يكشف الريال إذا كان اللاعبون يعانون من أي أعراض، لكنهم يخضعون حاليا للحجر الصحي تماشيا مع البروتوكولات في إسبانيا وسيغيبون عن مواجهة قادش في دوري الدرجة الأولى الأحد.
وتشهد أوروبا حاليا ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19مما يؤثر كثيرا على قطاع الرياضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يجتاح ريال مدريد بعدة إصابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.