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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الإقامة داخل دولة قطر في المقال التالي
قوانين الإقامة داخل دولة قطر, وضعت وزارة الداخلية القطرية عدد من القوانين التي يجب أن يتعرف عليها كل من يرغب في الإقامة داخل دولة قطر, وهناك الكثير من المقيمين داخل دولة قطر والذين يرغبون في معرفة هذه القوانين, كما هناك خطوات للاستعلام عن إقامة مقيم داخل دولة قطر سوف نقوم بتوضيحها لكم
قوانين الإقامة داخل دولة قطر
هناك بعض القوانين التي لابد أن يخضع لها كل مقيم اجنبي متواجد داخل دولة قطر, حيث هذه القوانين هي قوانين تم وضعها من الحكومة الحاكمة داخل قطر وذلك للحفاظ على استقرار وأمن وأمان دولة قطر.
- إذا رغب الشخص في تجديد ترخيص الإقامة فلابد أن يطلب ذلك من مدير الهجرة والجوازات والجنسية.
- يحق لمدير الهجرة والجوازات أن يرفض أو يقبل قبول طلب تجديد الإقامة.
- يتم الحصول علي تراخيص الإقامة داخل دولة قطر في حالة العمل فقط.
- لابد أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية.
- عندما تنتهي مدة الإقامة للشخص الأجنبي داخل دولة قطر ولم يتم التجديد له فلابد أن يغادر البلاد في حد أقصي أسبوع من تاريخ انتهاء مدة الإقامة.
- يتم إعفاء الأشخاص الأجانب الذين حضروا إلى دولة قطر بغرض الزيارة أو التجارة بمدة لا تزيد عن شهر من بعض الالتزامات التي يتم فرضها علي الأشخاص الآخرين في حالة الإقامة لفترات تتعدي الشهر, ولابد فور انتهاء مدة الإقامة مغادرة البلاد.
- لابد علي كل المواطنين القطريين أن يقوموا بتقديم إقراراً كتابياً يتضمن أنهم قد قاموا بتعيين شخص للعمل لديهم بمدة تزيد عن الثلاثين يوماً, ويتم تجديد هذا الإقرار في مقر الشرطة القريب من محل إقامة العمل, ويراعي تجديد هذه الإقرار فور انتهائه, كما لابد أن يتم تقديم هذا الإقرار في مدة لا تتجاوز من ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الالتحاق.
- يتم تقديم أيضاً إقرار يفيد بأن العامل قد انتهت خدمته في العمل وذلك حتي لا يتعرض صاحب العمل إلي المسائلة القانونية, ويتم تقديم ذلك الإقرار خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من تاريخ ترك العامل الأجنبي للعمل.
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