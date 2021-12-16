نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد البطاقة الشخصية القطرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تجديد البطاقة الشخصية القطرية,تعتبر تجديد البطاقة الشخصية القطرية من أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين في دولة قطر, ونظراً للتطور الإلكتروني والرقمي الذي يشهده العالم جميعاً فإن الحكومة القطرية ترغب في تحويل الخدمات المختلفة في الدولة إلي خدمات إلكترونية يستفيد منها جميع الأشخاص في دولة قطر وتحقيق نوع من الرفاهية غير موجود في الكثير من دول العالم, فيمكنك الآن بكل سهولة ويسر أن تقوم بتجديد البطاقة الشخصية القطرية الخاصة بك بطريقة إلكترونية مميزة.

تجديد البطاقة الشخصية القطرية بشكل إلكتروني

يمكنك من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة التي وضحتها وزارة الداخلية القطرية أن تقوم بتجديد البطاقة الشخصية الخاصة بك بشكل إلكتروني وسريع, لذا قم باتباع الإجراءات الآتية.

يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني المسمي حكومي. ثم يتم كتابة نموذج الطلب الإلكتروني لتجديد البطاقة الشخصية. ثم كتابة رقم البطاقة الشخصية. ثم يتم الضغط علي تجديد, ثم النقر علي تابع. ثم يتم إدخال أو اختيار عدد سنين التجديد التي ترغب في تجديد بطاقتك بها. يتم بعدها كتابة رقم الجوال ثم كتابة البريد الإلكتروني لك. ثم يتم الضغط علي استلام إيصال استلام البطاقة الشخصية علي البريد الإلكتروني الذي قمت بإدخاله سابقاً, ثم الضغط على تابع. يتم بعد ذلك اختيار كيفية دفع رسوم تجديد البطاقة الشخصية القطرية. ثم تقوم بدفع رسوم التجديد بالطريقة الإلكترونية أيضاً.

مبالغ تجديد البطاقة الشخصية القطرية

تم وضع من قبل وزارة الداخلية القطرية رسوم تجديد البطاقة الشخصية القطرية لكل من يرغب في تجديد البطاقة الشخصية بطريقة إلكترونية, وتختلف رسوم تجديد البطاقة الشخصية القطرية علي حسب الفئة العمرية التي ترغب في تجديدها, وتختلف أيضاً من مكان لآخر.