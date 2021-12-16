الان الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية

الان الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان حيث تتواصل عمليات بحث جوجل وراء اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق الموجودة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وكذلك نتائجنا والتي يتزايد حولها حالة التوتر والقلق فى ظل التأخر الملحوظ وراء إجراء اعلانها الرسمي الذي لم يتم بعُد سواء من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الرغم من تداول عدد كبير من الاخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تفيد إمكانيات ان يتم الاعلان عن تلك النتائج اون لاين على نحو نتابعها الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الان الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

حالة توتر والقلق تشغل الآن جميع الطلاب والطالبات بالصف الثالث المتوسط بالعراق الدور الثالث التي من المقرر على ان يتم الاعلان عنها الكترونياً على شكل ملفات pdf لطلاب البصرة وبغداد وذي قار والأنبار وصلاح الدين ومحافظات الرصافة سواء الرصافة 1 والرصافة 2 والمثنى والنجف ونينوى والى غيرها من محافظات عراقية تابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية ، علي اني أصبح الان بامكانكم بمنتهي السهولة الكشف والاستعلام عن تلك النتائج فور أن يتم الإعلان عنها من داخل المنزل فور اتباع مجموعة من الخطوات التي نوافيكم بها على رأس الساعة من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

نتابع الان مع حضراتكم طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثالث بالعراق على نحو اتباع الخطوات والطريقة التالية:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي عبر الدخول على الرابط التالي هنا

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق

الخطوة الثالثة:- ادخال اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الرابعة:- إدخال رقم الامتحاني

الخطوة الاخيرة النقر على ايقونة عرض الدرجات على أن تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf ، على أن لم يتم الاعلان او الكشف عن تلك النتائج على مستوى المحافظات من محافظات العراق حتى الآن

هذا وبامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث بالعراق اون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني فقط وذلك من خلال مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاجراء الاستعلام عن تلك النتائج حتي نوافيكم بها على الفور وذلك بعد ان يتم اعتماد ظهورها