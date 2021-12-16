الملكية الأردنية تتوقع حصول شركات الطيران الوطنية على دعم حكومي

دوت الخليج :- تتوقع شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أن تحصل شركات الطيران الوطنية على دعم حكومي كحال شركات الطيران منخفضة التكاليف.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام الشركة سامر المجالي : إن الشركة تشجع أي شركات طيران تغطي مناطق لا تصلها الشركات الوطنية، لأن تلك الشركات لا يُمكنها تغطية جميع الأماكن.

"نشجع شركات الطيران للقدوم إلى المملكة والمساهمة في نقل المسافرين من وإلى المملكة بشكل أساسي"، وفق المجالي الذي قال إن الشركات الوطنية تطالب بدعم مثيل لدعم الشركات منخفضة التكاليف.

وأضاف: "نحن نقوم بترويج السياحة كالشركات الأخرى ونتوقع أن تكون المعاملة بالمثل فيما يتعلق بهذا الجانب"، وأشار لتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بشأن توجه للحكومة لتقديم دعم مثيل للشركات الوطنية لتشجيع الحركة السياحية ، وفق المملكة .

وذكر أن الملكية الأردنية تغطي أماكن كثيرة في أوروبا بخطوط منتظمة، لكن الخطوط كلها ضعيفة نوعا ما، ووجود شركة أخرى منافسة على الخط مدعومة مقابل الملكية الأردنية التي لا تتمتع بدعم أمر غير جائز لأنه يخلق منافسة غير شريفة وغير متكافئة.

وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات لـ "المملكة"، إن الحكومة تدعم حاليا شركة الملكية وشركة الأردنية للطيران في رحلاتها اليومية من عمان إلى العقبة، إذ خصصت الحكومة نصف مليون دينار ضمن برنامج أردننا جنة.

وأشار عربيات إلى "رصد مبلغ للعام المقبل بالإضافة إلى مشروع لدعم الملكية الأردنية سيقدم قريبا إلى وزارة المالية ومجلس إدارة الهيئة لدعم تذاكر ...".

وأضاف عربيات أن أي طيران يأتي بسياحة إلى الأردن يخضع لبرنامج الحوافز والدعم المباشر من هيئة تنشيط السياحة وهو دعم يثري البلاد بالسياحة وموجود لكل الطيران سواء الطيران الوطني أو الأجنبي".

واستقبل مطار الملك حسين في محافظة العقبة الأربعاء أول رحلة طيران من خلال شركة طيران"ويزاير" الهنغارية منخفضة الكلف قادمة من العاصمة الرومانية بوخارست تقل على متنها 170 سائحا.