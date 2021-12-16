ديربي الرياض.. النصر يسقط الهلال بثنائية

استعاد النصر توزانه بعد فوزه على مضيفه الهلال 2-صفر، الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم.

سجل هدفي النصر الكاميروني فينسنت أبو بكر (40) والبرازيلي أندرسون تاليسكا (40).

ورفع النصر الذي حقق فوزه الاوّل في مباراته الأولى بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الهلال عند 21 نقطة في المركز الرابع.

بدأ اللقاء مع فعالية هلالية عن طريق ياسر الشهراني ونصراوية عن طريق أيمن يحيى، مع أفضلية نسبية لهجوم الفريق الضيف.

هدد الهلال مرمى فريقه عقب عكسية من بيريرا لقوميز سددها الأخير ضعيفة في يد الحارس وليد عبد الله (10)، ليأتي الرد بعد دقيقة للنصر من هجمة انفرد فيها أبو بكر ونجح في التسجيل، لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل.

وأنقذ حارس الهلال عبد الله المعيوف شباكه من هدف مؤكد عقب كرة مخادعة من سلطان الغنام في الدقيقة 15، قبل أن يهدر بعد 4 دقائق البرازيلي تاليسكا كرة رأسية.

وتحصل المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز على الإنذار الأول بعد تدخله على مدافع النصر عبد الإله العمري (27)، ليعود الأخير وينقذ فريقه من هدف مؤكد بعد تصديه لتسديدة مدافع الهلال متعب الفرج بصدره (32).

وقبل إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأوّل، قدّم الكاميروني أبو بكر فاصلاً مهارياً ليسدد وسط 4 مدافعين كرة ارتطمت بمتعب الفرج وإلى الشباك معلنة تقدم النصر (40).

وردّ الهلال عبر مهاجمه غوميز الذي استغل دربكة أمام مرمى المنافس، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الـ "في آيه آر"، ورفع البطاقة الصفراء بوجه بيريرا لضربه عبد الله الخيبري.

ضغط الهلال في الشوط الثاني بحثاً عن التعديل، مقابل تراجع النصر واعتماده على الهجمات المرتدة. وفي خضم التبديلات من الفريقين كليهما، عاقب الضيف مضيفه عبر تاليسكا الذي ضاعف النتيجة في الدقيقة 90.