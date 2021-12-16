الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة غرب تعز.. وخسائر فى صفوف الحوثيين

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر عسكرى وفقا لقناة "اليمن الإخبارية" إن القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسقطت عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الحوثيين"، مضيفًا أن القوات المشتركة طهرت مناطق جديدة غرب مقبنة، وهى: "قرية الشطين والسويطى ومعسكر المقصع والقدارى والنوبة وقرية الأقفية والجرارى وحاضية بالكامل، بالإضافة للسلاسل الجبلية فى منطقة شمِر ومنطقة البومية والجليفية والمعمل، وقرى النوبة والبومية والصقيع، والقيران والعدينة والظفيرية".

وأكد أن القوات المشتركة تواصل تحقيق الانتصارات المتتالية ضد ميليشيات الحوثى، وسط حالة من الانهيار والتخبط فى صفوف الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.

فى السياق، قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثى، فى ضربات مركزة للقوات المشتركة، دمرت أطقمًا عسكرية تابعة للميليشيات فى مقبنة والجراحى غرب تعز وجنوبى الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكرى للقوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات مكثفة لميليشيا الحوثى فى مديرية مقبنة غربى تعز، ومديرية الجراحى جنوبى الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

وأضاف أنه تم تدمير ثلاثة أطقم تابعة للميليشيات فى أطراف الجراحى وطقمين فى أطراف مقبنة ومصرع وجرح كل من كانوا على متنها، مشيرًا إلى أن مدفعية القوات المشتركة ضاعفت خسائر ميليشيا الحوثى بقصف مركز حقق إصابات مباشرة فى أوكار وتجمعات الميليشيات.