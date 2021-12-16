جدة - نرمين السيد - وقال مصدر عسكرى وفقا لقناة "اليمن الإخبارية" إن القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسقطت عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الحوثيين"، مضيفًا أن القوات المشتركة طهرت مناطق جديدة غرب مقبنة، وهى: "قرية الشطين والسويطى ومعسكر المقصع والقدارى والنوبة وقرية الأقفية والجرارى وحاضية بالكامل، بالإضافة للسلاسل الجبلية فى منطقة شمِر ومنطقة البومية والجليفية والمعمل، وقرى النوبة والبومية والصقيع، والقيران والعدينة والظفيرية".
وأكد أن القوات المشتركة تواصل تحقيق الانتصارات المتتالية ضد ميليشيات الحوثى، وسط حالة من الانهيار والتخبط فى صفوف الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.
فى السياق، قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثى، فى ضربات مركزة للقوات المشتركة، دمرت أطقمًا عسكرية تابعة للميليشيات فى مقبنة والجراحى غرب تعز وجنوبى الحديدة.
وأفاد الإعلام العسكرى للقوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات مكثفة لميليشيا الحوثى فى مديرية مقبنة غربى تعز، ومديرية الجراحى جنوبى الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.
وأضاف أنه تم تدمير ثلاثة أطقم تابعة للميليشيات فى أطراف الجراحى وطقمين فى أطراف مقبنة ومصرع وجرح كل من كانوا على متنها، مشيرًا إلى أن مدفعية القوات المشتركة ضاعفت خسائر ميليشيا الحوثى بقصف مركز حقق إصابات مباشرة فى أوكار وتجمعات الميليشيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة غرب تعز.. وخسائر فى صفوف الحوثيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.