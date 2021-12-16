أفغانيات يطالبن بحقوقهن في تظاهرة سمحت بها ”طالبان”

طالبت عشرات الأفغانيات بحقوقهن في التعلّم والعمل والتمثيل السياسي، في تظاهرة نظمنها وسمحت بها حركة "طالبان" في العاصمة كابل.
ورفعت متظاهرات لافتات تطالب بتولي المرأة مناصب سياسية، بينما رددت أخريات هتافات مثل: "طعام.. وظائف.. حرية".
وفي المسيرة التي حصلت على إذن من حكام أفغانستان الجدد، الذين حظروا التظاهرات، رددت متظاهرات بعض شكاوى حركة "طالبان" ضد تجميد المجتمع الدولي المساعدات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
ووسط جو بارد بعد أول تساقط للثلوج، وقف مقاتلون من طالبان ببنادقهم لكنهم سمحوا للمسيرة بالاستمرار، ورغم ذلك قالت بعض المشاركات إنهن ما زلن يخشين القادة الجدد.
ورغم تعهدات "طالبان" التي سيطرت على البلاد منتصف أغسطس الماضي، ما زالت النساء مستبعدات إلى حد كبير من الوظائف العامة والتعليم الثانوي.
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