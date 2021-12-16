الهند.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 بحريق في أحد المصانع

لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب 10 آخرون بانفجار أعقبه حريق في مصنع للكيماويات في ولاية غوجارات شمال غربي الهند.
وقالت شركة غوجارات فلوروكيميكالز الهندية لتصنيع المواد الكميائية في ساعة متأخرة من مساء الخميس إن 3 أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب عشرة آخرون إثر حريق شب في مصنع تملكه الشركة بولاية غوجارات في غرب البلاد.
وأوضحت الشركة في وثيقة معتادة ترفعها عقب ساعات العمل إن الحريق اندلع في مصنع صغير مستقل في موقع رانجيتناغار ولم يؤثر على منشآت أخرى في المكان كما لم يسفر عن خروج انبعاثات من الغاز.
ووقالت مديرة الشرطة لينا باتيل، إن الانفجار وقع في حوالي الساعة العاشرة صباحا في مصنع تصنيع الكيماويات في غوجارات، الواقع بالقرب من قرية رانجيتناغار في غوغامبا تالوكا.
وأوضح مسؤول بالشرطة أن "البحث جار عن ناجين وجرحى داخل المصنع"، مؤكدا أن الحريق تحت السيطرة.
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