خطوات التسجيل في منصة مدرستي رابط الدخول مباشر وكيفية إثبات الحضور إلكترونيا 1443

منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية أصبحت هي المنصة الأولى عربيًا في تقديم التعليم الإلكتروني وهي تجربة فريدة من نوعها في التعليم الافتراضي، وحتى الآن وبالرغم من عودة المدارس حضوريًا بالمملكة العربية السعودية إلا أن منصة مدرستي التعليمية كان ومازال لها دور فعال في الدراسة الافتراضية لرياض الأطفال وللمرحلة الابتدائية وتقديم الاختبارات ومتابعة الدروس عبرها للمراحل التعليمية، فيما يلي نوضح خطوات التسجيل في منصة مدرستي رابط الدخول مباشر وكيفية إثبات الحضور إلكترونيًا 1443.

التسجيل في منصة مدرستي رابط الدخول مباشر

تم اعتماد المنصة الإلكترونية السعودية التعليمية مدرستي لتكون المنصة المنوطة للتعليم عن بعد الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية سواء بالمدارس الحكومية أو المدارس الأهلية بالسعودية بكامل مناطقها، ويمكن الدخول والاستفادة من كافة خدمات منصة مدرستي التعليمية عبر رابط منصة مدرستي للدخول المباشر.

ومن خلال منصة مدرستي يمكن لكافة الطلاب بالصفوف التعليمية الثالث المتوسط والأول الثانوي مسار مشترك والثاني الثانوي الدخول للاختبار الوزاري المحاكي الدولي الذي تم الإعلان عنه للأسبوع الثاني بالفصل الدراسي الثاني في الرياضيات في يوم الاثنين الموافق 9 من جمادى الأول 1443 لإجراء الاختبار.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي

يتم التسجيل في منصة مدرستي السعودية الإلكترونية عبر اتباع ما يلي:

تحميل تطبيق توكلنا.

النقر على بيانات منصة مدرستي.

ملء البيانات المطلوبة مثل المرحلة العمرية والاسم الرباعي ورقم الجوال.

يتم الحصول على رسالة نصية بها الرقم السري للدخول للحساب على المنصة.

كتابة الرقم السري.

الضغط على زر تسجيل.

طريقة إثبات الحضور في منصة مدرستي 1443

يجب على الطالب او الطالبة بالمرحلة التعليمية أن يثبت حضوره في منصة مدرستي بالدرس المفترض حضوره عند المعلم أو المعلمة في برنامج ميكروسوفت تيمز عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي: