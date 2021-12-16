إنتاج زيت الزيتون في الأردن للعام الحالي تجاوز 23 ألف طن

دوت الخليج :- قال نائب نقيب أصحاب معاصر الزيتون تيسير النجداوي، الأربعاء، إن إنتاج زيت الزيتون في 2021 بلغ قرابة 23 – 25 ألف طن، واصفا إياه بأنه "من أجود أنواع الزيت في العالم".

وذكر النجداوي : أن تلك الكمية تزيد عن حاجة الأردن، وأشار إلى تبني وزارة الزراعة لدعم صادرات زيت الزيتون، الأمر الذي شكل حافزا لإنتاج نوعيات جيدة من زيت الزيتون لهذا العام ، وفق المملكة .

وأشار إلى ترؤس الأردن بـ "مجلس الزيت الدولي"، كما يُعد الأردن من الدول السبعة الأوائل في إنتاج زيت الزيتون عالي الجودة.

"إنتاجنا في السنوات العشرة الأخيرة يتمتع باكتفاء ذاتي وهناك فائض معدله2-5 آلاف طن سنويا ".