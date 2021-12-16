دوت الخليج :- قال نائب نقيب أصحاب معاصر الزيتون تيسير النجداوي، الأربعاء، إن إنتاج زيت الزيتون في 2021 بلغ قرابة 23 – 25 ألف طن، واصفا إياه بأنه "من أجود أنواع الزيت في العالم".
وذكر النجداوي : أن تلك الكمية تزيد عن حاجة الأردن، وأشار إلى تبني وزارة الزراعة لدعم صادرات زيت الزيتون، الأمر الذي شكل حافزا لإنتاج نوعيات جيدة من زيت الزيتون لهذا العام ، وفق المملكة .
وأشار إلى ترؤس الأردن بـ "مجلس الزيت الدولي"، كما يُعد الأردن من الدول السبعة الأوائل في إنتاج زيت الزيتون عالي الجودة.
"إنتاجنا في السنوات العشرة الأخيرة يتمتع باكتفاء ذاتي وهناك فائض معدله2-5 آلاف طن سنويا ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنتاج زيت الزيتون في الأردن للعام الحالي تجاوز 23 ألف طن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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