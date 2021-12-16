أخبار اليمن : ماذا يحدث إذا امتنعت عن تناول السكر لمدة أسبوعين

ماذا يحدث إذا امتنعت عن تناول السكر لمدة أسبوعيننصحت طبيبة تركية بترك تناول السكر لمدة أسبوعين لتحسين الحالة الصحة للجسم، كما نصحت الشخص إذا كان ينوي أكل حلوى معينة، فعليه تناولها مع مصدر للبروتين.

وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة Sözcü التركية، إلى أن نصف موزة تحتوي على كمية السكر التي يحتاجها الجسم في اليوم. وأن زيادة هذه الكمية مضر للجسم.

وتنصح الخبيرة، بالامتناع عن استهلاك السكر على الأقل مدة أسبوعين، لكي يشعر الإنسان بتغيرات إيجابية في حالته الصحية وفق "روسيا اليوم".

وتؤكد الخبيرة، على أنه بعد تناول السكر يزداد الشعور بالتعب. لأن الإفراط بتناول السكر يقلل إنتاج هرمونات الإندروفين والسيروتونين.

وتضيف، يسبب السكر شيخوخة الجلد وجفافه ونشوء حب الشباب. ويسبب ارتفاع مستوى الأنسولين لدى الرجال، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون. كما أن الإفراط في استهلاك السكر يسبب تراكم اللويحات على جدران الأوعية الدموية وآلاما في المفاصل.

وتقول، "الكربوهيدرات البسيطة، هي سم للدماغ. وعندما يعتاد على الإفراط في تناول السكر يصبح كسولا. لأنه يستخدم مصدرا واحدا للطاقة".

وتضيف، "إذا كان الشخص ينوي أكل حلوى معينة، فعليه تناولها مع مصدر للبروتين، مثل الزبادي والحليب واللوز والبندق. لأن هذا يمنع الارتفاع المفاجئ لمستوى السكر بالدم وإنتاج الأنسولين بكميات كبيرة".