وقالت "حركة من أجل جودة الحكم فى إسرائيل" -فى بيان- إن الهدايا التى لا يعلم أحد بمكانها الآن لها قيمة كبيرة، مشيرة إلى أن المستشار القانونى لمكتب رئيس الوزراء الحالى شلوميت بارنيا فاراجو، أرسل مؤخرًا خطابًا إلى نتنياهو يطالبه بأن يعيد هذه الهدايا.
وقال حزب الليكود الذى يتزعمه نتنياهو -فى بيان- إن العناصر ليست بحوزته أو فى حوزة أى شخص آخر فى عائلته.
وقالت الحركة الإسرائيلية فى رسالة إلى المدعى العام الإسرائيلى إن نتنياهو لم يرد شخصيًا على التقرير، وبناءً على بيان الليكود، هناك ما يدعو للقلق بشأن ما حدث للهدايا.
وحكم نتنياهو إسرائيل 12 عامًا متتالية إلى أن أطيح به فى وقت سابق من هذا العام. ويواجه نتنياهو 3 قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حركة إسرائيلية تطالب نتنياهو بإعادة هدايا اختفت منذ الإطاحة به من منصبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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