حركة إسرائيلية تطالب نتنياهو بإعادة هدايا اختفت منذ الإطاحة به من منصبه

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الخميس أن حركة إسرائيلية تضغط على المدعى العام الإسرائيلى أفيخاى ماندلبليت لفتح تحقيق بشأن عشرات من الهدايا قُدمت لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو عندما كان رئيسًا للوزراء، وهى مُمتلكات تخص الدولة، لكنها اختفت منذ الإطاحة به من منصبه فى وقت سابق العام الحالى.





وقالت "حركة من أجل جودة الحكم فى إسرائيل" -فى بيان- إن الهدايا التى لا يعلم أحد بمكانها الآن لها قيمة كبيرة، مشيرة إلى أن المستشار القانونى لمكتب رئيس الوزراء الحالى شلوميت بارنيا فاراجو، أرسل مؤخرًا خطابًا إلى نتنياهو يطالبه بأن يعيد هذه الهدايا.



وقال حزب الليكود الذى يتزعمه نتنياهو -فى بيان- إن العناصر ليست بحوزته أو فى حوزة أى شخص آخر فى عائلته.



وقالت الحركة الإسرائيلية فى رسالة إلى المدعى العام الإسرائيلى إن نتنياهو لم يرد شخصيًا على التقرير، وبناءً على بيان الليكود، هناك ما يدعو للقلق بشأن ما حدث للهدايا.



وحكم نتنياهو إسرائيل 12 عامًا متتالية إلى أن أطيح به فى وقت سابق من هذا العام. ويواجه نتنياهو 3 قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.