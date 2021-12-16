إصابة طفلين فلسطينيين بالرصاص المطاطى خلال اقتحام الاحتلال لمخيم فى الخليل

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت اليوم الخميس بين المواطنين وقوات الاحتلال ابعد اقتحامها المخيم وقام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الطفلين اللذين تم نقلهما إلى مُستشفى لتلقى العلاج، إضافة إلى العشرات بالاختناق.
وتستفز قوات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين بالتواجد الدائم عند بوابة المخيم، وتوقيف مركباتهم وتفتيشها ما يعيق حركة انتقالهم.
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