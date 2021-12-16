روسيا: مشروع «نورد ستريم 2» مهم لجميع المستهلكين الأوروبيين

جدة - نرمين السيد - وردا على سؤال حول ما إذا كان المشروع فى خطر بعد دعوات الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، تبنى سياسة عقوبات مناهضة لروسيا، قال ديميترى بيسكوف، إن "الجانبين الروسى والألمانى مهتمان بالمشروع. وبشكل عام، نعتقد أن المشروع يحظى باهتمام جميع المستهلكين الأوروبيين".

يذكر أنه تم الانتهاء من بناء مشروع نورد ستريم 2 بالكامل فى 10 سبتمبر الماضى، وأكدت موسكو مرارًا أن نورد ستريم 2 هو مشروع تجارى بحت، يتم تنفيذه مع شركاء أوروبيين.