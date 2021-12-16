روسيا ترصد 25 إصابة بمتحور «أوميكرون»

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية تأكيد نائبة رئيس الوزراء ورئيسة غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشى كورونا فى روسيا، تاتيانا جوليكوفا، عجز السلطات عن منع استمرار انتشار "أوميكرون"، قائلة: "بطبيعة الحال، لا يمكن تفادى تصاعد هذا الوضع نظرًا للعدد الكبير من التنقلات عبر الحدود وأعياد عيد الميلاد القادمة".
وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد "كورونا" فى روسيا حتى اليوم بلغ 76.4 مليون شخص، واستكمل 70.4 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، وبلغ بذلك مستوى المناعة الاجتماعية فى البلاد 57.7 بالمائة.
وأكدت أن 200 ألف سرير فى المستشفيات الروسية أى 19 بالمائة من إجمالى عدد الأسرة فى مستشفيات البلاد مخصصة اليوم للمصابين بمرض "كوفيد-19" الذى يسببه كورونا.
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