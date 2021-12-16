خطوات تقديم وظائف النيابة العامة للنساء 1443 عبر منصة جدارة والشروط المطلوبة

خطوات تقديم وظائف النيابة العامة للنساء 1443 فى المملكة العربية السعودية حيث إن هذه الوظائف تعتبر واحدة من ضمن الوظائف التى يبحب عن التقديم فيها العديد من النساء فى المملكة وذلك لأن تلك الوظائف هي واحدة من الوظائف الهامة والتى لها شأن كبير فى المجتمع السعودي.

وظائف النيابة العامة للنساء 1443

وفرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عدد من الوظائف الإدارية لكل من النساء الباحثات عن عمل حيث إن تلك الوظائف تكون فى القطاع الإداري بها ويتم العمل فى مختلف الفروع القطاعات فى مختلف المدن بالمملكة، ووصل عدد هذه الوظائف إلى 80 وظيفة فارغة.

شروط التقديم فى الوظائف

قامت النيابة بوضع عدد من الشروط التى يجب إن تتوافر وذلك من أجل التقديم فى هذه الوظائف حيث تتلخص الشروط فى مجموعة السطور التالية:-

يشترط إن تكون المتقدمة لتلك الوظائف هي مواطنة سعودية الجنسية ومقيمة فى المملكة.

يجب إن لا يقل عمر المتقدمة عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.

يشترط بإن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها فى القضايا الجنائية.

إن تكون قد حصلت على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

يجب إن تكون المتقدمة مؤهلة للعمل ولديها قدرة على العمل فى المملكة.

يشترط إن يجتاز اختبار القبول فى الوظائف واجتياز المقابلة الشخصية.

توافر الأوراق والمستندات المطلوبة منها.

خطوات تقديم وظائف النيابة العامة للنساء 1443

التقديم فى هذه الوظائف يكون إلكترونياً عبر شبكة الأنترنت من خلال الموقع الرسمي لمنصة جدارة حيث يكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-