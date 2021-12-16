خطوات تقديم وظائف النيابة العامة للنساء 1443 عبر منصة جدارة والشروط المطلوبة

خطوات تقديم وظائف النيابة العامة للنساء 1443 فى المملكة العربية السعودية حيث إن هذه الوظائف تعتبر واحدة من ضمن الوظائف التى يبحب عن التقديم فيها العديد من النساء فى المملكة وذلك لأن تلك الوظائف هي واحدة من الوظائف الهامة والتى لها شأن كبير فى المجتمع السعودي.وظائف النيابة العامة للنساء 1443
وفرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عدد من الوظائف الإدارية لكل من النساء الباحثات عن عمل حيث إن تلك الوظائف تكون فى القطاع الإداري بها ويتم العمل فى مختلف الفروع القطاعات فى مختلف المدن بالمملكة، ووصل عدد هذه الوظائف إلى 80 وظيفة فارغة.شروط التقديم فى الوظائف
قامت النيابة بوضع عدد من الشروط التى يجب إن تتوافر وذلك من أجل التقديم فى هذه الوظائف حيث تتلخص الشروط فى مجموعة السطور التالية:-
- يشترط إن تكون المتقدمة لتلك الوظائف هي مواطنة سعودية الجنسية ومقيمة فى المملكة.
- يجب إن لا يقل عمر المتقدمة عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.
- يشترط بإن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها فى القضايا الجنائية.
- إن تكون قد حصلت على شهادة الثانوية العامة على الأقل.
- يجب إن تكون المتقدمة مؤهلة للعمل ولديها قدرة على العمل فى المملكة.
- يشترط إن يجتاز اختبار القبول فى الوظائف واجتياز المقابلة الشخصية.
- توافر الأوراق والمستندات المطلوبة منها.
التقديم فى هذه الوظائف يكون إلكترونياً عبر شبكة الأنترنت من خلال الموقع الرسمي لمنصة جدارة حيث يكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-
- الانتقال إلى موقع منصة جدارة على شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول فى حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- اختيار صفحة الوظائف المتاحة من القائمة.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة وظائف النيابة العامة.
- تضغط على زر التقديم فى الوظائف.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك فى المكان المخصص لها.
- إدخال رقم هاتفك المحمول وعنوان البريد الإلكتروني.
- تقوم برفع كافة الاوراق والمستندات المطلوبة بصيغة pdf.
- الضغط على زر التقديم فى الوظائف.
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خطوات تقديم وظائف النيابة العامة للنساء 1443 فى المملكة العربية السعودية حيث إن هذه الوظائف تعتبر واحدة من ضمن الوظائف التى يبحب عن التقديم فيها العديد من النساء فى المملكة وذلك لأن تلك الوظائف هي واحدة من الوظائف الهامة والتى لها شأن كبير فى المجتمع السعودي.وظائف النيابة العامة للنساء 1443
وفرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عدد من الوظائف الإدارية لكل من النساء الباحثات عن عمل حيث إن تلك الوظائف تكون فى القطاع الإداري بها ويتم العمل فى مختلف الفروع القطاعات فى مختلف المدن بالمملكة، ووصل عدد هذه الوظائف إلى 80 وظيفة فارغة.شروط التقديم فى الوظائف
قامت النيابة بوضع عدد من الشروط التى يجب إن تتوافر وذلك من أجل التقديم فى هذه الوظائف حيث تتلخص الشروط فى مجموعة السطور التالية:-
- يشترط إن تكون المتقدمة لتلك الوظائف هي مواطنة سعودية الجنسية ومقيمة فى المملكة.
- يجب إن لا يقل عمر المتقدمة عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.
- يشترط بإن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها فى القضايا الجنائية.
- إن تكون قد حصلت على شهادة الثانوية العامة على الأقل.
- يجب إن تكون المتقدمة مؤهلة للعمل ولديها قدرة على العمل فى المملكة.
- يشترط إن يجتاز اختبار القبول فى الوظائف واجتياز المقابلة الشخصية.
- توافر الأوراق والمستندات المطلوبة منها.
التقديم فى هذه الوظائف يكون إلكترونياً عبر شبكة الأنترنت من خلال الموقع الرسمي لمنصة جدارة حيث يكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-
- الانتقال إلى موقع منصة جدارة على شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول فى حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- اختيار صفحة الوظائف المتاحة من القائمة.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة وظائف النيابة العامة.
- تضغط على زر التقديم فى الوظائف.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك فى المكان المخصص لها.
- إدخال رقم هاتفك المحمول وعنوان البريد الإلكتروني.
- تقوم برفع كافة الاوراق والمستندات المطلوبة بصيغة pdf.
- الضغط على زر التقديم فى الوظائف.
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