فلسطين ترصد أول 3 إصابات بمتحور «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - وأضاف الشخرة فى تصريح صحفى، أن المصابين الثلاثة قدموا من الخارج، وأجريت لهم الفحوصات اللازمة فى المختبرات الفلسطينية، وتبين إصابتهم بمتحور "أوميكرون". وتابع :"أن طواقم الطب الوقائى تجرى عملية حصر للمخالطين لإجراء الفحوصات اللازمة، داعيًا المواطنين الفلسطينين الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وتلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لحماية أنفسهم وأهلهم".

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