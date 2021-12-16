رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث عبر نتائجنا epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية

الان رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث في العراق من أكثر الموضوعات التي تهم المتابعين في الوقت الحالي عبر محرك البحث جوجل، حيث تقترب وزارة التربية العراقية من الإعلان رسمياً عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2021، باستخدام الرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا، وفي هذا الصدد عزيزي القارئ نوضح لكم تفاصيل أكثر حول طريقة استخراج نتائج الثالث متوسط دور ثالث إلكترونيا عبر موقع ثقفني الإخباري.

نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

وفي أمر نتائج الصف الثالث المتوسط بدولة العراق، اتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية برئاسة الدكتور علي حميد إمكانية الحصول على نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2021، بطريقة سهلة وبسيطة، وذلك لجميع الطلاب المتواجدين في أنحاء محافظات العراق المختلفة “الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار ،بابل ، صلاح الدين ، الكرخ الاولى ،الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة ، بغداد، الرصافة، كركوك، ميسان، المثنى، الاولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط اربيل، دهوك”، وذلك إلي الطلاب الذي لم يحالفهم الحظ في امتحانات الدور الأول وامتحانات الدور الثاني.

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

وفي السياق ذاته خلال وقت قريب من المقرر أن يتم الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث في العراق لعام 2020- 2021، حيث أكدت العديد من المصادر في وزارة التربية والتعليم العراقية أن ظهور النتيجة يتم خلال نهاية الأسبوع الجاري ،وذلك بشكل رسمي عبر موقع نتائجنا التعليمي الذي يوفر النتيجة النهائية لطلاب العراق إلكترونياً أو من خلال الموقع الالكتروني المخصص إلي الوزارة، وهو على النحو التالي كالآتي.