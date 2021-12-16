نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل الأن في الدوري الإنجليزي في الشوط الأول

ننقل لكم نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل الأن في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي بمشاركة محمد صلاح في التشكيل الأساسي للفريق ويحاول ليفربول مواصلة السعي نحو صدارة الدوري الإنجليزي والذي يشهد منافسة قوية من جانب الأندية الإنجليزية، وتبدأ المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد الأن

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (1/0) نيوكاسل يتقدم بهدف مبكر .. تحديث النتيجة دقيقة بدقيقة.

الدقيقة السابعة: جووووووووووووووووووول عن طريق تسديدة من شيلفي من خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة السادسة: جوتا يضيع هدف محقق لليفربول من تمريرة من محمد صلاح.

الدقيقة الخامسة: محاولات من جانب ليفربول للسيطرة على مجريات المباراة.

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.

بداية مبكرة لهجمات ليفربول أمام نيوكاسل.

يجلس فيرمينو على مقاعد البدلاء.

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الأن.

بداية مباراة ليفربول ونيوكاسل.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة وبفارق أربع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الأول، إلا أن فوز ليفربول اليوم أمام نيوكاسل يونايتد سيجعله يصل للنقطة 40 ويكون بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي في صراع صدارة الدوري الإنجليزي

ترتيب نيوكاسل يونايتد

يدخل نيوكاسل يونايتد مباراة ليفربول في المركز التاسع عشر برصيد 10 نقاط، وهو الأمر الذي يجعل مهمة ليفربول سهلة أمام نيوكاسل يونايتد من أجل الفوز بأكبر رصيد من الأهداف، ويبدو أن محمد صلاح على موعد جديد مع إحراز هدف في مباراة اليوم لليفربول أمام نيوكاسل يونايتد.

توقعات نتيجة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

من المتوقع أن تكون نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد كبيرة لصالح ليفربول، ففريق ليفربول والذي يسعى لمواصلة السعي نحو صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي يحاول المواصلة والعمل بشكل واضح وقوي نحو خطف الدوري الإنجليزي والعودة لسابق عهده على مستوى الدوري الإنجليزي ومواصلة التألق على مستوى دوري أبطال أوروبا في ظل استقرار فريق ليفربول بشكل كبير هذه المرة.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد

دخل ليفربول بتشكيل مكون من أليسون وأرنولد وماتيب وكوناتي وروبرتسون وتشامبرلين وتياجو وهندرسون وماني وصلاح وجوتا، ويبدو أن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول يحاول خلال مواجهة نيوكاسل تجربة عناصر جديدة في التشكيل نظرا لسهولة المواجهة.