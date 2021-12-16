الأردن والإمارات يبحثان الاستفادة من الخبرات فى مجالات الإدارة المحلية

جدة - نرمين السيد - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية الأردنية، توفيق كريشان، خلال لقائه وزيرة الدولة للتطوير الحكومى والمستقبل فى الإمارات، عهود خلفان الرومى، ومدير عام بلدية دبى، المهندس داود الهاجرى، كلاً على حدة.





جاء ذلك على هامش مشاركته فى منتدى وحفل توزيع جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة الذى يعقد فى دبى، مجالات التعاون الثنائى والاستفادة من الخبرات المشتركة فى مجالات الإدارة المحلية وتطوير القطاع العام، إضافة إلى الشؤون البلدية، وبما ينعكس إيجابيًا على تكاملية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الإنجازات والابتكارات والتميّز فى العمل الحكومى والبلديات.

وأكد كريشان وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الخميس، تميّز العلاقات بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات والميادين، مبينًا أن هذه العلاقات تنطلق من دعائم وقواعد قوية، مثمنًا المواقف الكريمة لدولة الإمارات، ووقوفها الدائم إلى جانب الأردن وتقديم الدعم المستمر لمواجهة التحديات الاقتصادية التى يمر بها، والتى يأتى معظمها انعكاسًا لما يجرى فى منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تحديات جائحة "كورونا" منذ نحو عامين.

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