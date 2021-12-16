رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور 1443 برقم الهوية، تحتل كلمة نور المركز الأولى في عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل، حيثُ فعلت وزارة التعليم السعودي منصة إلكترونية خاصة بالنتائج وهي منصة نور، حيثُ يستعلم الطالب/ة عن نتيجة اختبار الفصل الدراسي الاول من خلال الدخول الإلكتروني عبر المنصة وتسجيل رقم الهوية الخاصة به، كما يمكن لولي الأمر الاستعلام عن نتائج أبنائهم من خلال الدخول عبر حسابه الشخصي من موقع نور.

نظام نور التعليمي

لقد خاضت المملكة ماراثون اختبارات الفصل الدراسي الأول بداية من تاريخ 17 من نوفمبر الماضي، حيث تم حضور طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية امتحانات الترم الاول داخل المثار التعليمية التابعة لهم، بينما أدى طلبة المرحلة الابتدائية بدايةً من الصف الثالث حتى الصف السادس الابتدائي عبر المنصة الإلكترونية مدرستي وهذا حرصاً على سلامتهم لأنهم لم يتجرعون لقاح فيروس كورونا المستجد، وهذا يرجع لصغر سنهم.

رابط نظام نور 1443

نظام نور التعليمي هو منظومة تعليمية إلكترونية متكاملة مهمتها ربط جميع المؤسسات التعليمية بعضها البعض، ويلزم التأكد من استخدام الرابط الرسمي الصحيح لنظام نور التابع للوزارة التربية والتعليم السعودية دون الوقوع في فخ الروابط المزيفة.

الدخول الإلكتروني إلى منصة نور التعليمي

تسجيل رقم الهوية أو اسم المستخدم

تعبئة كلمة المرور الخاصة بالمستخدم

ملء حقل الرمز المائي

النقر على خانة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 1443

تعبئة رقم الإخطار التابع للطالب/ة

النقر على خانة البحث

لتظهر نتيجة الفصل الإجابة كاملة.

الدخول على رابط noor.moe.gov.sa

النقر على رابط نسيت كلمة السر

تعبئة رقم الهوية الخاص بالمستخدم، بجانب تعبئة رقم السجل المدني للمستعلم

النقر على التالي

ليصل إليك رقم عبر البريد الإلكتروني الفعال للمستخدم والمسجل من قبل

تعبئة الرقم المُرسل في الخانات الخاصة له

النقر لتعبئة كلمة المرور الجديدة والتأكد مرة أخرى من الكلمة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول من خلال نظام نور التعليمي للعام الدراسي 1443طريقة استرجاع كلمة المرور من نظام نور

وهنا يلزم على المستخدم الاحتفاظ بالكلمة المرور الجديدة حتى يتفادي مشكلة فقدان كلمة المرور.