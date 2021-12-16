لينك استمارة التقديم الإلكتروني للتعليم الموازي 2022 العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية

استمارة التقديم الإلكتروني للتعليم الموازي، اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر استمارة استمارة التقديم الإلكتروني للتعليم الموازي في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2022/2021، وقد حددت وزارة التعليم العراقية عدد من الضوابط يجب توافرها في المتقدمين بالأضافة انها قامت بتفعيل الرابط حتى يستطيع الطلبة تسجيل استمارة التقديم الإلكتروني للتعليم الموازي ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على تفاصيل التقديم في استمارة التعليم الموازي.

ضوابط التقديم الإلكتروني للتعليم الموازي

وقد وضعت وزارة التعليم والبحث العلمي عدد من الضوابط الضرورية التي يشترط توافرها فب المتقدمين وهي كالتالي:

ان لا يقل معدل الطالب المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الطبية وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية، وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم، وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات التي من ضمنها الطب البيطري.

رابط التقديم استمارة التقديم الإلكتروني للتعليم الموازي

وقد اوضحت وزارة التعليم العراقية والبحث العلمية ان طلاب العام الحالي وطلا العام السابق يمكنهم التقديم في التعليم الموازي الكترونيا ويبدأ موعد التقديم وملء استمارة التقديم الإلكتروني للتعليم الموازي في الفترة من الخميس الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ وحتى يوم الخميس الموافق الخميس القادم الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١.

وقد اشارت الوزارة الى انه يمكن للطلبة خريجي دفعة 2020/2019 والسنة الدراسية 2021/2020 القبول السابق للطالب في المركزي، المباشر، المسائي، الأهلي سوف يتم الغائه في حالة مباشرته بالدراسة في التعليم الموازي ولا يحق له العودة لقبوله السابق لأي سبب، ويمكن التقديم في التعليم الموازي عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

وقد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار نفس الاجور التي تم اعتمادها في العام الماضي للطلبة المستمرين في الدراسة والطلبة الجدد في الجامعات الحكومية ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص في الفترة الصباحية في كافة المراحل الداسية المختلفة 2022/2021.

ومن الجدير بالذكر ان الطالب لا يحتاج لتفعيل رقمه والدخول مباشرة على البوابة بكتابة رقمه السري ورقمه الامتحاني فقط وادخال الخيارات حسب المعدل.