الاردن : موجة كورونا الثالثة بدأت بالانحسار

دوت الخليج :- أكّد عضو لجنة الأوبئة الدكتور سعيد جرادات أن الموجة الثالثة الحالية من جائحة كورونا بدأت بالانحسار.

وقال : إن عدوى الفيروس لا تنتقل لوحدها “إنما نحن من ينقل الفيروس”، منوها بضرورة تطبيق البرتوكولات الصحية لإنهاء الموجة الحالية.

وبيّن جرادات أن متحور “دلتا” هو السائد ومسؤول عن 99% من إصابات كورونا في الأردن حاليّا، لافتا إلى نحو 70 ألف حالة كورونا نشطة في البلاد مصابة بمتحور “دلتا”.

وأشار إلى مخاوف من المتحور الجديد “أوميكرون” لسرعة انتشاره، مؤكدا أن المنظومة الصحية تسعي حثيثا لاحتواء المتحور الجديد والعمل على تقصي انتشاره بدقة، لتلافي دخول الأردن بموجة جديدة من متحور “أوميكرون” ومنع تداخله مع متحور “دلتا” ، وفق هلا اخبار .

وتوقّع أن يسود متحور “أوميكرون” في العالم خلال الشهرين القادمين، ليطغى على المتحورات السابقة من حيث أعداد الإصابات المسجلة فيه، “نظرا لسرعة انتقاله التي تعتبر الأعلى بين متحورات كورونا”، لافتا إلى حدة أقل في إصابات “أوميكرون”.

وبصفته مديرا لمركز الأميرة هيا للتقانات الحيوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، أشار الدكتور جرادات إلى أن مهام المركز الأساسية هي رصد دخول أي سلالات جديدة من فيروس كورونا إلى الأردن ومتابعة أي سلالات محلية أو متحورات من الفيروس.

ولفت إلى أن المركز يعمل بشكل مستمر ضمن منظومة حكومية متكاملة بين المختبرات سواءً في القطاع الخاص أو العام أو الجامعي.