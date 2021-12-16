أخبار اليمن : طيران العدوان يجدد غاراته على 3 محافظات

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طيران العدوان يجدد غاراته على 3 محافظات

جدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على مأرب والجوف وتعز. طيران العدوان يجدد غاراته على 3 محافظاتجدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على مأرب والجوف وتعز. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ23 غارة منطقة البلق بمديرية الوادي، و3 غارات مديرية صرواح بمأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 3 غارات على المجمع الحكومي في مديرية الحزم، وغارتين على مديرية خب والشعف بالجوف، وغارتين على منطقة البرح في مديرية مقبنة بتعز.

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