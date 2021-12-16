الجزائر : القبض على 11 ألف مهاجر غير شرعى خلال عام 2021

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المعهد الوطنى الجزائرى للدراسات الاستراتيجية الشاملة، اليوم، حول "الهجرة غير الشرعية بالجزائر :الإشكالية والرهانات".

وكشف رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطنى "قوة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع الجزائرية"، المقدم سايح بوسيف، أن بلاده أحصت نحو 11 ألف مهاجر غير شرعى من جنسية أفريقية خلال عام 2021.

وأوضح المقدم بوسيف، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة نحو الجزائر تشهد ارتفاعا متزايدا منذ عام 2016 ، منوها إلى أنه فى عام 2021، تضاعف عددهم، لاسيما بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية، التى تم اتخاذها بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19" ليصل إلى 10 آلاف و889 مهاجرا غير شرعى من جنسيات أفريقية تم القبض عليهم، مقابل 5 آلاف و825 مهاجرا أفريقيا فى عام 2020.

وأشار إلى أن قوات الدرك الوطنى تمكنت فى الفترة الممتدة ما بين 2018 و2020، من تفكيك 445 شبكة للمتاجرة بالمهاجرين من جنسيات مختلفة تتكون من 1285 عنصرا إجراميا، و ذلك عن طريق البر و البحر.

كما حذر رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطنى من علاقة الهجرة غير الشرعية للأفارقة بالجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية، لاسيما من حيث التمويل، لافتا إلى أن "شبكات المتاجرة بالأفارقة تحمل كل واحدة منها نظاما خاصا بها فى التمويل".

واستطرد قائلًا إن هذه الشبكات تستغل الأشخاص الذين يعانون من ظروف اجتماعية صعبة لنقل المهاجرين الأفارقة إلى المناطق الشمالية الجزائرية نحو إسبانيا، مشددا على ضرورة على تنسيق العمل بين مختلف السلطات الأمنية لمحاربة هذه الظاهرة "الخطيرة على الأمن و الاقتصاد الوطنى".

كما اقترح رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطنى باستحداث مرصد وطنى لمحاربة الهجرة غير الشرعية ، و تكثيف الجهود على المستوى الدولى لمحاربة هذه الظاهرة، إلى جانب مراجعة الإطار القانونى لمحاربة المتاجرة غير الشرعية بالبشر.

من جانبه، أكد الخبير فى شؤون الهجرة والمسائل الأمنية، حسان قاسيمى على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنسانى، لا سيما مع "العدد الهائل" من المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى الجزائر عبر الحدود الجنوبية.

واعتبر قاسيمى أن الجزائر لا يمكنها مواجهة الظاهرة بصفة منفردة، داعيا الأمم المتحدة إلى تمكين الدول الأفريقية و مساعدتها اقتصاديا فى إطار برنامج التنمية المستدامة.

بدوره، دعا الخبير فى علم الاجتماع، ميزات محمد صايب، إلى تنسيق العمل بين مختلف السلطات الأمنية، مرجعا سبب الهجرة إلى ترك الآباء لدورهم تجاه أبنائهم المراهقين.

ودعا ميزات صايب إلى ضرورة التكفل بالمراهقين الأفارقة الذين تستغلهم الشبكات الإجرامية فى التسول، مما يتطلب إعادة نقلهم إلى بلدانهم الأصلية.