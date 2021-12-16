مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين فى هجوم خارج بؤرة استيطانية بالضفة

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش الإسرائيلى فى بيان، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" : "إن الهجوم وقع على طريق قريب من مستوطنة شافى شومرون وبؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية، غربى محافظة نابلس".
وأضاف أنه تم إطلاق النار على المستوطنين الثلاثة أثناء وجودهم فى سيارتهم ليغادروا بؤرة "حوميش" الاستيطانية، وهى بؤرة كان من المفترض أن يتم التخلى عنها كجزء من إخلاء فى عام 2005، ولكنها الآن موقع مدرسة دينية تدار بشكل غير قانونى، وسرعان ما انتشرت القوات الإسرائيلية فى مكان الحادث، وأقامت نقاط تفتيش وأغلقت الطرق فى جميع أنحاء المنطقة.
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