إصابة نحو 500 من حيوان المنك بفيروس كورونا في بولندا

أعلن في بولندا عن إصابة نحو 500 من حيوان المنك بفيروس كورونا في إحدى المزارع بمحافظة بولندا الكبرى شرقي البلاد.

وقال كبير الأطباء البيطريين في المحافظة أندجيه جارنيتسكي، إن اكتشاف الفيروس تم خلال الفحوصات الروتينية لمجموعات المنك في المزرعة.

وأضاف أنه تم وضع المنك قيد الحجر الصحي لمدة 90 يوما، وستجري خلال هذه الفترة دراسات سريرية، وأبحاث وفحص الحيوانات مرة أخرى بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.

يذكر أن بولندا تشهد حاليا الموجة الرابعة من وباء فيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الوباء أكثر من 3.9 مليون حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 90 ألفا.