إيطاليا تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ مارس

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية تسجيل 26109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في أعلى معدل منذ مارس الماضي.
وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أنه "تم تسجيل 123 وفاة لأسباب تتعلق بكورونا".
وأضافت الصحيفة: "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ارتفع معدل الإصابة اليومية بكورونا في إيطاليا بنسبة 90%، وعدد الوفيات بنسبة 73%".
وأكدت السلطات الإيطالية أنها ستشدد القيود على القادمين من دول الاتحاد الأوروبي، حيث سيصبح إجراء اختبار كورونا إلزاميا، وسيتعين على الذين لم يتم تطعيمهم العزل لمدة 5 أيام، وأن "الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 16 ديسمبر، وستستمر حتى 31 يناير 2022".
وتم تشخيص أكثر من 5.3 مليون إصابة في إيطاليا منذ بداية الوباء، وتوفي أكثر من 135 ألف مصاب، فيما تعافى أكثر من 4.8 مليون.
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