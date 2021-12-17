الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع المغربي عبد الرزاق حمد الله

أعلن الاتحاد، متصدر الدوري السعودي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، في صفقة لفترة عام ونصف العام.
وكشف الاتحاد عبر حسابه الرسمي في تويتر، عن تعاقده مع مهاجم النصر السابق بعقد يمتد لعام ونصف، وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب الجديد مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية.
وسوف يتم تسجيل حمد الله، البالغ 30 عاماً، مع بدء فترة الانتقالات الشتويه مطلع يناير المقبل.
وتدرس الإدارة الاتحادية خيار استبعاد أكثر من لاعب، وفي مقدمتهم البرازيلي برونو هنريكي.
ويتصدر الاتحاد ترتيب الفرق برصيد 26 نقطة من 8 انتصارات، مقابل تعادلين ونفس عدد الهزائم، متقدماً بفارق نقطة عن الشباب، علماً ان الأخير خاض مباراة أكثر.
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