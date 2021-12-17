كورونا .. الجزائر تسجل 6 حالات وفاة وتونس بلا وفيات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن إجمالى الحالات المصابة بلغ 213 ألفا و745 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 147 ألفا و69 شخصا، وأضافت أن العدد الإجمالى للوفيات بلغ 6 آلاف و171 حالة، فيما يتواجد حاليا 30 مريضا فى العناية المركزة.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، الخميس الماضى، بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية.

وفى تونس، أفادت وزارة الصحة، بأنه لم يتم تسجيل أى حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليستقر العدد الإجمالى للوفيات منذ بدء الجائحة عند 25 ألفا و450 حالة.

وأضافت الوزارة فى بيان، اليوم، أنه تم تسجيل 375 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى المصابين إلى 720 ألفا و518 شخصا، مشيرة إلى تعافى 174 شخصا خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للمتعافين إلى 693 ألفا و471 شخصا، مضيفة أنه يبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون فى المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 221 شخصا.

وفى المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 63 ألفا و923 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة فى بيان، اليوم، بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة المعززة ضد فيروس كرونا بلغ مليونين و224 ألفا و616 شخصا.

وأوضحت أن عدد المواطنيين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24 مليونا و487 ألفا و439 شخصا حتى اليوم، أن العدد الإجمالى للذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 22 مليونا و819 ألفا و333 شخصا حتى اليوم.