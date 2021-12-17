ليفربول المبتلى بكوفيد-19 يقلب تأخره إلى فوز على نيوكاسل

أحرز ترينت ألكسندر-أرنولد هدفا رائعا، ليكمل انتفاضة ليفربول من إصابة ثلاثة لاعبين بكوفيد-19، وتأخره مبكرا إلى فوز 3-1 على ضيفه نيوكاسل، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس.

ورفع ليفربول رصيده إلى 40 نقطة من 17 مباراة متأخرا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، والذي سحق ليدز يونايتد 7-صفر، الثلاثاء.

وفي غياب فيرجيل فان دايك وفابينيو وكرتيس جونز، لإصابتهم بفيروس كورونا، منح جونجو شيلفي التقدم لنيوكاسل عكس مجريات اللعب في الدقيقة السابعة، بتسديدة لم يشاهدها الحارس أليسون بيكر.

ولم يدم تقدم الفريق الضيف سوى لنحو 14 دقيقة، إذ تابع ديوغو غوتا ضربة الرأس التي لعبها وردها الحارس مارتن دوبرافكا إلى داخل المرمى.

واشتكى لاعبو نيوكاسل من أنه كان يجب إخراج الكرة خارج الملعب في ظل سقوط زميلهم إيزاك هايدن داخل منطقة الجزاء.

وبعد ذلك بأربع دقائق منح محمد صلاح التقدم لليفربول، وأكمل ألكسندر-أرنولد الثلاثية في الدقيقة 87، ليبقى نيوكاسل في المركز قبل الأخير بعشر نقاط.