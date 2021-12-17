مصرع 5 جنود بحادث سير فى المكسيك

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ميلينيو" المكسيكية، أن "سيارة ركاب تدحرجت عدة مرات وكان بداخلها عدد من الجنود، واصطدمت بعدها بجرافة بالقرب من موقع لأشغال الطرق".

وأضافت: "حسب المعطيات الأولية، أدى الحادث إلى مقتل 5 جنود على الأقل".

وأشارت إلى أن السلطات باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وفى وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية فى المكسيك، تسجيل 204 حالات وفاة، جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما لم ترد أى بيانات عن عدد الإصابات.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أكدت وزارة الصحة المكسيكية، فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن إجمالى الوفيات بلغ 297 ألفًا و187 حالة، فيما تخطت حصيلة الإصابات 3.92 مليون حالة، منذ بدء الجائحة.

وتأتى المكسيك فى المركز الـ 15 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابع تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة، أن العدد الفعلى لـ ضحايا كورونا قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.