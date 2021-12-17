أمريكا تصدر تحذيرا عاجلا بشأن لقاح جونسون آند جونسون

جدة - نرمين السيد - وأشير فى وقت سابق إلى أن خبراء من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سيعقدون اجتماعا لتقييم إمكانية الحد من استخدام لقاح "جونسون آند جونسون"، بسبب خطر الإصابة بجلطات القلب وتخثر الدم المسبب لها.

وأفادت لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الخبراء التابعة للمراكز الأمريكية، بأن "معدل جلطات الدم بعد تلقى لقاح "جونسون آند جونسون" أعلى على ما يبدو مما كان متوقعا فى السابق".

وأعلنت المراكز الأمريكية الخميس عن تسجيل 8 إصابات بالتهاب عضلة القلب لدى أطفال بين 5 أعوام و11 عاما تلقوا لقاح "فايزر- بيونيتك".