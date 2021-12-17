بايدن: أوميكرون سيتفشى أسرع فى أمريكا.. الشتاء سيحمل الموت لغير الملقحين

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن إن "الحماية الحقيقية الوحيدة هى أن تتلقوا اللقاح"، محذرا من أن "فصل الشتاء سيحمل المرض الشديد والموت لغير الملقحين".
ودعا بايدن مواطنيه إلى تلقى اللقاحات المضادة للفيروس بما فى ذلك الجرعات المعززة.
وفى وقت سابق، قال كبير مستشارى البيت الأبيض فى المجال الطبى أنتونى فاوتشى، إنه لا حاجة فى المرحلة الحالية للقاح معدل خصيصًا لمحاربة متحور "أوميكرون"، داعيًا بدلًا من ذلك إلى تلقى جرعة معززة من اللقاح الحالى.
وأضاف فاوتشى -فى تصريحات حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن الرسالة لا تزال واضحة إذا لم يتم تطعيمك، فعليك بتلقى التطعيم، وإذا تم تطعيمك بالكامل، فاحصل على جرعة معززة.
وكان البيت الأبيض قد أكد أهمية الجرعات المعززة باعتبارها الاستجابة الرئيسية لمتحور أوميكرون وأن الإدارة لا تريد إغلاق الأعمال والمنشآت.
ورغم ذلك فوفقا لبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن واحدا فقط من كل أربعة أمريكيين تم تطعيمهم بالكامل تلقى جرعة معززة حتى الآن.
وكانت الشركات المصنعة للقاحات مثل فايزر قد أعلنت أنها تعمل على إنتاج لقاح معدل للمتحور بعد وقت قصير من اكتشافه يكون متاحا فى حالة الحاجة إليه وأنه يمكن إتاحته فى غضون 100 يوم، غير أن مع تكشف معلومات جديدة ظهرت دلائل مؤكدة على فاعلية الجرعات الثلاث الخاصة باللقاحات الحالية ضد أوميكرون.
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