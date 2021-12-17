استعلام عن معامله في الديوان الملكي برقم الهويه ١٤٤٣

استعلام عن معامله في الديوان الملكي برقم الهويه يأتي ضمن أهم الخِدْمَات المقدمة عبر الديوان الملكي السعودي للاستعلام عن أي طلب أو خدمة مرفوعة إلى الديوان الملكي سواء لجلالة الملك سلمان أو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، ولذلك ؛ سوف يتم لاحقا على موقع ثقفني ؛ توضيح كيفية إجراء استعلام عن معاملة في الديوان الملكي بالتفصيل سواء الاستعلام عن برقية أو الاستعلام عن منحة أو معروض طلب مساعدة أو غيرهم.

استعلام عن معامله في الديوان الملكي برقم الهويه

من أجل إجراء استعلام عن أي معاملة في الديوان الملكي السعودي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب أولا إلى الرابط الرسمي الخاص بـِ موقع تواصل الديوان الملكي السعودي

في حالة عدم امتلاك حساب سابق على الموقع ؛ يتم النقر على إنشاء حساب مستخدم جديد.

إدخال بيانات تسجيل الحساب المطلوبة وهي: رَقْم الهُوِيَّة الوطنية، عنوان البريد الإلكتروني، رَقْم الهاتف الجوال، الاسم الأول والأخير، كلمة المرور، ثم النقر على زر تسجيل من الأسفل.

سوف يصل على رَقْم الهاتف المسجل في أثناء التسجيل كود يحب إدخاله على الموقع من أجل تفعيل الحساب.

والآن سوف يتمكن المستخدم من إجراء الاستعلام عن معاملته على الديوان الملكي بسهولة عبر إدخال اسم رَقْم الهُوِيَّة الوطنية وكلمة المرور في أي وقت.

استعلام عن معامله في الديوان برقم المعاملة

كما يمكن أيضا إجراء استعلام عن معاملات الديوان الملكي السعودي عبر استخدام رَقْم المعاملة أيضا كما يلي:

الاتصال غير أحد أرقام الديوان الملكي السعودي الرسمية، وهي: رقم 8004000000 من داخل المملكة أو رقم ٩٢٠٠٣٠٠٠٣ من خارج المملكة.

سوف يستمع المستخدم إلى رسالة مسجلة عبر الرد الآلي، وهنا يجب النقر على رَقْم (٩).

ثم بعد ذلك النقر على صفر (٠) من أجل التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء.

يتم توضيح رقم المعاملة. أيضا رقم السجل ورقم القيد للموظف ليقوم بدوره بالبحث عن العمالة والاطلاع على كل ما يخصها من بيانات سواء كانت قد تمت الموافقة عليها أو رفضها أو لا تزال في مرحلة المراجعة.

صيغة معروض استرحام للديوان الملكي السعودي

من أمثلة نموذجات صيغة معروض للملك طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي ما يلي:

إلى صاحب السمو الملكي جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله ورعاه.

أتوجه إلى معاليكم بهذا الخطاب من أجل عرض المشكلة التي قد دمرت حياتي وأسرتي منذ أن تعرضت إلى حادث اليم جعلني طريح الفراش منذ أكثر من ٦ شهور ولم اعد أقوى على العمل وقمت ببيع كل ما املك، وتراكمت علي الديون وأصبحت مُعَرَّضْ إلى السجن وتشريد أسرتي، لذلك اطلب من جلالتكم السماح بصرف مساعدة مالية لي من أجل سداد الديون وانقادي وأسرتي من المصير المجهول الذي ينتظرنا ، طبتم وطابت دنياكم بكل الخير والرشد والسداد.

(مرفق كافة المستندات والأوراق التي تثبت صحة ما تم طرحه في الخطاب)

مقدمه لكم المواطن:

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