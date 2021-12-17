استئجار أماكن جديدة.. حيلة غريبة من الدنمارك لتخفيف اكتظاظ السجون

وقالت وزارة العدل الدنماركية فى بيان إن الاتفاق يهدف لتخفيف اكتظاظ السجون، وتوفير 326 مكانا جديدا للمساجين بين عامى 2022 و2025.
وفى العام الماضى تم ترحيل 350 سجينا من السجون الدنماركية إلى سجون أخرى خارج البلاد كى يقضوا ما تبقى من محكومياتهم.
وازداد عدد السجناء فى الدنمارك بنسبة 19% إلى أكثر من 4 آلاف سجين فى بداية 2021 بحسب ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية، كما أن السجون حاليا تعمل بنسبة 100% من طاقتها الاستيعابية، كما أنه وخلال الفترة نفسها انخفض عدد حراس السجون فى البلاد بنسبة 18%.
وقال وزير العدل نيك هيكيراب فى بيان إن الدنمارك سينقصها نحو 1000 مكان فى السجون بحلول 2025، مضيفا أن الخطة الجديدة ستؤمن أمكنة لـ 300 سجين فى كوسوفو إضافة إلى مئات الأمكنة فى البلاد.
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