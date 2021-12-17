خطوات الأستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة او رقم الهوية في المملكة العربية السعودية

يعتبر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة داخل المملكة العربية السعودية من الخدمات المهمة التي يقوم الكثير من مالكي السيارات في السعودية بالبحث عنها، وبسبب ذلك قد قامت الحكومة السعودية بتوفير عدد من الخدمات التي تقوم بجعل الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة من الأشياء البسيطة والسهلة وذلك بسبب الحرص الشديد من الحكومة في التخفيف عن المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

تقوم الحكومة السعودية بتخفيف الاعباء على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ولكي ترتقي أيضاً بمستوى الخدمات الحكومية وتستطيع مواكبة العصر ولذلك قامت بعمل جميع الخدمات الحكومية إلكترونية، ولكي يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة يجب اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول على الموقع الخاص بوزارة الداخلية السعودية أبشر.

ثم بعد ذلك القيام بالضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

وبعد ذلك نختار كلمة المرور.

ونقوم باختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

وبعد ذلك نقوم بكتابة رقم اللوحة او الهوية بشكل صحيح.

نقوم بكتابة الرمز التأكيدي الذي يظهر في أسفل الشاشة.

وبعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

وفي النهاية سوف تظهر كامل التفاصيل عن جميع المخالفات المرورية.

تكون البيانات التي تتضمنها المخالفة عبارة عن رقم اللوحة وتاريخ وزمن المخالفة ونوع السيارة وأيضاً سرعة السيارة وتقوم لإظهار وقت حدوثها بالتفصيل، وأيضاً سرعة الشارع المسموح بها ومكان المخالفة وماركة وطراز السيارة ونوع المخالفة التي قام بها، وتقوم بإظهار قيمة الغرامة التي يجب تسديدها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

تسعي الحكومية السعودية دائماً لحفظ أمن وسلامة البلاد، لذلك تفرض غرامة قدرها الف ريال سعودي لكل شخص يقود سيارة دون رخصة، وتعمل رخصة القيادة على التأكد من ملكية السيارة للحد من جرائم السرقة، ولكي يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية يجب اتباع هذه الخطوات: